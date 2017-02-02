Kış Pidecilere Yaradı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşanan ağır kış şartları kimileri için tam bir eziyete dönüşürken, bazı meslekler için büyük bir keyif haline geliyor.



Temizlik işleri veya seyyar satıcılık gibi açık alanlarda mesleklerini icra edenler, kışın soğuk yüzünü iliklerine kadar hissediyor. Ancak bu durum, fırıncılar, kahveciler ve pideciler için hiç de öyle görünmüyor.



Mesleğin nimetlerini yaşıyorlar



Son yılların en fazla kar yağışına maruz kalan Fatsa'da, tüm yoğunluğuyla çetin kış koşulları hüküm sürüyor. Zaman zaman kapanan yollar ve uzun süren kar yağışı vatandaşları iyice bunalttı. Fakat bu durumdan hiç etkilenmeyen, hatta son derece memnun olanlar da var. Özellikle lokantalarda çalışan pide ustaları, mesleklerinin kendilerine sunduğu avantajlardan sonuna kadar yararlanıyor.



Yazın kavruldular, şimdi sefasını sürüyorlar



Sıcacık fırının başında hallerinden memnun olarak mesailerini yapan pide ustaları Sezai Karayiğit ve Hacı Bayram Yavuz, söz konusu talihli isimlerden sadece ikisi. Onlar, kış şartlarının olumsuz tarafını görmeden vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Karayiğit ve Yavuz ustalar, bu yönüyle mesleklerini daha çok sevdiklerini, çünkü kış aylarında birçok insanın, mevsimin ağır koşullarıyla mücadele etmesi gerekirken kendilerinin zor şartlardan hiç etkilenmediklerini söylediler.



Keyifleri yerinde



Bu anlamda insanların kendilerine imrenerek ve kıskanarak baktıklarını kaydeden ustalar, "İlginç bir mesleğimizin olduğunu biliyoruz. İşimiz gereği yazın sıcak ve kavurucu atmosferde kan ter içinde hizmet vermeye çalışırken, kış geldiğinde de insanların soğuktan titrediği bir havada aynı işimizi yapmaya devam ediyoruz. Yani yaz aylarında işin külfetini çekerken, kışın da nimetiyle karşılaşıyoruz. Mümkün olsa kışın bitmesini hiç istemeyiz. Çünkü bu günlerde keyfimiz yerinde. Buna rağmen ağır kış koşullarına maruz kalan vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz" dediler. - ORDU