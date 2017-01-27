sahibinden.com verilerine göre, 2016 yılının eylül-aralık döneminde kış lastiği satışları yüzde 17 arttı.



sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, zorlu hava koşullarında, zeminlerde daha iyi yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sunan kış lastiği alışverişine olan eğilim gerek yasal zorunluluk gerekse güvenli sürüş bilincinin artmasıyla birlikte ivme kazandı.



sahibinden.com'un 2016 yılının eylül-aralık dönemine ait kış lastiği satış verilerine göre, bir önceki yılın aynı dönemine oranla kış lastiği fiyatları yüzde 7 artarken, satışlar yüzde 17 yükseliş kaydetti. Kış lastiklerinin son 4 aydaki ortalama fiyatı da 375 lira olarak belirlendi.



Verilere göre kış lastiği satışının en fazla yapıldığı ay ise aralık oldu.