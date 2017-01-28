Kış Konserleri Berkay İle Başladı!

Çıkardığı albümlerle müzik listelerini alt üst eden Pop müziğin sevilen ismi Berkay, fizy'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen ve organizasyonunu Pera Event'in üstlendiği "Fizy Kış Konserleri" kapsamında, geçtiğimiz Cuma gecesi MOİ Sahne'de İstanbullu müzikseverlerle buluştu.

GÖRSEL ŞOVLAR GECEYE DAMGA VURDU!

Görsel şovların damgasını vurduğu konser için özel bir repertuar hazırlayan Berkay, sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı.

Konsere hit şarkısı "İzmirli" ile başlayan Berkay, gece boyunca dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra; "Arabest" albümünde yer alan unutulmaz şarkılara da yer verdi.

MOİ Sahne'yi hınca hınç dolduran ve konser boyunca tüm şarkılarına eşlik eden sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Berkay "Bu gecenin çok keyifli geçeceğine inanıyordum; ama sizlerin coşkusu ve enerjisi sayesinde muhteşem oldu." dedi.

"KONSERLERİMİ İPTAL ETMEYECEĞİM!"

Berkay, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ülkemizin son zamanlarda çok zor günler geçirdiğini belirten Berkay, ülkemizin huzurunun bozulmasını istemediğini ve hiçbir şekilde konserlerini iptal etmeyeceğini söyledi.

Baba olmaya hazırlanan sanatçı, "Önümüzdeki haftalarda bebeğimizin cinsiyetini öğreneceğiz.Allah herkese anne-baba olmayı nasip etsin" dedi.