Kış Kenti"Nden 280 Bin Ton Kar Taşındı

Erzurum'da, bu kış sezonundaki karla mücadele çalışmasında 5 bin ton tuz kullanılarak, 280 bin ton kar kütlesi şehir merkezi dışına taşındı.



Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü şehirlerin başında gelen Erzurum'da, karla mücadele için her yıl milyonlarca lira harcanıyor.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin kentte kar ve buz esaretine neden olmaması için belediyenin Fen İşleri Daire Başkanlığı ağında bulunan yaklaşık 200 kilometrelik yolda çalışma yürütüyor.



Hava sıcaklığının zaman zaman gece sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü ve buzlanma nedeniyle kazaların sıklıkla yaşandığı Erzurum'da, büyükşehir belediyesi kış için yaklaşık 14 milyon lira ödenek ayırdı.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, Yıldızkent Mahallesi'nde yürütülen karla mücadele çalışmasını yerinde inceleyerek, son durum hakkında ekiplerden bilgi aldı.



Bu güne kadar 280 bin ton kar toplandı



Kiremitçi, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zahmet olarak görülen karı, Erzurum'da rahmet olarak gördüklerini söyledi.



Beyaz örtünün Erzurum'a çok yakıştığını ifade eden Kiremitçi, şöyle konuştu:



"Kayak sezonuyla karın güzelliklerinden istifade etmeye başladık. Bunu yaparken de hem şehir için de hem de köylerimizde karla mücadele çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bütün caddelerimiz açık vaziyette. 24 saat karla mücadele ve yolları açma çalışması yapıyoruz. Şehirde toplanan karlar, şehir dışına naklediliyor. Şu ana kadar 280 bin ton civarında karı şehir dışına nakletmişiz. Bu iyi bir rakam."



Karla mücadelede 5 bin ton tuz kullanıldı



Kiremitçi, iş makineleriyle toplanan karları kamyonlar aracılığıyla trafiğe ve yaşama engel olmayacak yerlere taşıdıklarını belirterek, bu anlamda vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını dile getirdi.



Karla mücadele ekiplerinin kırsalda 24 saat çalışma yürüttüğünü vurgulayan Kiremitçi, şöyle devam etti:



"Şehir içinde 85 iş makinesiyle hizmet veriyoruz. Bir o kadar da kırsalda araçlarımız var. Bunun yanında da kendi imkanlarımızın dışında araçlarımızın yetmediği durumlarda kiralık araçlarla bu hizmeti görmeye çalışıyoruz. İnşallah Erzurumlulara trafik ve ulaşım noktasında bir sıkıntı yaşatmıyoruz. Karın nimetlerinde istifade etmeleri noktasında şu an dağdaki pistlerimiz cıvıl cıvıl, otellerimiz dolu. Yurttaşlarımızı ve turistlerimizi Palandöken'e bekliyoruz."



Hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışında da çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Kiremitçi, çalışmalar dolayısıyla vatandaşlardan şikayet almadıklarına dikkati çekti.



Kiremitçi, "Şu ana kadar şehir içerisinde 5 bin tonun üzerinde tuz kullandık. Gerekli hallerde solüsyon da kullanıyoruz. Ama genellikle tuzla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bazı kör sokaklarda sıkıntılar belki olmuştur. Onlara da talep geldiğinde müdahale ediyoruz. Erzurum'da karla ilgili bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.