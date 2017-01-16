Milli İçecekler: Boza ve Salep kışın vazgeçilmezi!

VİTAMİN DEPOSU: "BOZA"

1 bardak bozanın (200ml) 300 kalori olduğunu unutmayarak ve diyetteki ekmeği azaltarak diyetinize de ekleyebilirsiniz. Bünyesinde A ve B vitaminlerinin dört türü ile C ve E vitaminleri de bulunan bozanın mayalanması sırasında ürettiği laktik asitin hazmı kolaylaştırıcı etkisi vardır. Süt yapıcı özelliği nedeniyle hamile bayanlara ve vitamin kaynağı olarak sporculara tavsiye edilir. Bağırsak florasını düzenler. İçindeki aktif mayalarla probiyotik özelliği vardır. Zengin karbonhidrat, protein ve B vitamini kaynağıdır. Karbonhidrat ve proteinin yanı sıra; birçok besin öğesini içerdiğinden "sıvı ekmek" olarak anılır. Zihin açıcı ve sinirleri dinlendirici etkisi de vardır.

ÖKSÜRÜĞÜN ŞİFASI: "SALEP"





Orkide bitkisinden elde edilen salebin birçok faydası vardır. Öksürük ve bronşite iyi gelen salep sindirimi de rahatlatır. Düzenli kullanımda regl döngüsünü düzene sokar. İshal ve mide- bağırsak iltihaplanmalarında tedavi edici özelliği vardır. Tarçınla birlikte tüketilmesi, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ancak şekerle yapıldığında kalorisinin yükseldiği unutulmamalıdır. Bir su bardağı salep ortalama 190 kaloridir. Eğer diyetteyseniz salebi şeker yerine tatlandırıcı ile yapıp gönül rahatlığıyla içebilirsiniz.



