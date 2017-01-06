Kış Hastalığı Sanmayın! Vereme Yakalanmayın!

4 – 10 Ocak Verem Haftası nedeniyle bilgi veren, Okan Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Üskül; ''Tüberküloz (Verem), Mycobacterium tuberculosis complex denilen bir grup bakteriden oluşan ve solunum yoluyla insandan insana bulaşan bir hastalıktır. Tüberküloz asıl olarak akciğerlerde yerleşen, fakat kan ve lenf yoluyla tüm vücuda dağılabilen ve başka organları da (beyin, kemik, lenf bezi, akciğer zarı gibi…) tutabilen bir hastalıktır'' dedi.

Dr. Üskül; Tüberküloz bakterisinin en önemli bulaştırma kaynağı, tedavi görmemiş akciğer tüberkülozu olan hastalardır. Bu hastaların öksürmesi, konuşması veya hapşırması ile bakteriler ortama saçılır ve havada uzun süre canlı kalırlar. Bu bakteriler solunarak sağlıklı kişilerin akciğerlerine ulaşırlar ve tüberküloz enfeksiyonunu başlatırlar.

Aynı Evde Kalabalık Yaşam Koşulları Bulaşma Riskini Artırıyor!

Tüberküloz bakterisi grip, nezle, kışın sık görülen viral hastalıklar gibi kolaylıkla bulaşmaz. Tedavisiz, aktif akciğer tüberkülozu olan kişilerle uzun süre kapalı bir yerde birlikte yaşanırsa hastalığın bulaşma olasılığı artar. Bu nedenle hastalık genellikle aynı evde birlikte oturanlara, yakın arkadaşlara ya da işyeri arkadaşlarına bulaşır. Bulaşma için genellikle tüberküloz hastası bir kişi ile belirli süre birlikte yaşamak gereklidir. Aynı evde kalabalık yaşam koşulları bulaşma riskini arttırmaktadır. Hastanın kaşık, çatal, tabak, bardak, giysi gibi eşyaları ile bulaşma olmaz.

Asla Öksürük Deyip Geçmeyin!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Üskül; 'Tüberküloz hastalığının en sık görülen belirtileri on beş günden uzun süren öksürük, balgam çıkarma, hafif ateş, özellikle geceleri olan terleme, iştahsızlık, zayıflama, halsizlik, balgamla karışık veya tek başına kan tükürmedir.

Belirtiler genellikle hafif başlar ve yavaş yavaş ilerler. Tüberküloz için tarih boyunca "sinsi hastalık" "ince hastalık" gibi isimler verilmesinin nedeni budur. Birçok hasta doktora başvurmakta gecikebilmektedir. Bazıları da özellikle öksürük şikayetini sigara ya da başka bir nedene bağlarlar ve doktora başvurmazlar. Bu durum yanlış teşhis ve yanlış tedavilere yol açabilir. Teşhis ve tedavideki gecikmeler hastalığın ölüme yol açacak derecede ilerlemesine yol açabilir.' Açıklaması yaptı.

Tüberküloz Tedavisinde En Önemli Kalkan İlaçlar!

Dr. Üskül; Tüberküloz tedavisinde ilaçların düzenli ve yeterli süre kullanımı çok önemlidir. İstirahat, beslenme ve hava değişimi gibi unsurların tüberküloz tedavisinde çok önemli yeri olmadığı gösterilmiştir. Tüberküloz tedavisindeki en önemli unsur ilaçların doğru şekilde, yeterli süre ve kesintisiz olarak kullanılmasıdır.

Tüberküloz, bugün dünyada en çok ölüme yol açan bulaşıcı hastalıktır. Yılda 8,5 milyon insan bu hastalığa yakalanırken iki milyonu ölmektedir. Tüberküloz hastalığının ve tüberkülozdan ölümlerin çok büyük çoğunluğu az ve orta gelişmiş ülkelerde görülmektedir. Önleminizi alın, hastalıklardan korunun'' açıklamasını yaptı.