Kış Hamilelerine Özel 8 Tüyo



Dikkat! Grip salgını var! Anne adayları gripten kendini korusun!

Kış aylarında hamile olmak biraz daha fazla özen gerektiriyor. Havanın soğuk olması, grip gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklar anne adayının eve kapanmasına sebep olabiliyor. Diğer yandan işe giden hamilelerin de toplu taşıma araçlarında ve açık ofislerde daha dikkatli olmaları gerekiyor.

MEVSİM MEYVELERİNİ İKİ KİŞİLİK YEMEYİN

Kışın metabolizma yavaşlar. Karbonhidrat ve tatlı tüketimi artar. Ancak anne adayları gereğinden fazla kilo almamak için karbonhidratları azaltmalı; protein, vitamin ve kalsiyum ağırlıklı bir beslenme programını tercih etmelidir. Peynir, süt, ayran, yoğurt gibi süt ürünlerinden kalsiyum; balık, tavuk, et ve yumurta gibi besinlerden protein; sebze ve meyvelerden de vitamin ihtiyacı karşılanmalıdır. Gece yatmadan önce içilecek bir bardak muzlu süt iyi bir alternatiftir. Ancak özellikle de akşam saatlerinde, tatlıları veya portakal, mandalina, greyfurt gibi mevsim meyvelerini iki kişilik yememeniz, normal porsiyonlarda beslenmeniz önemlidir.

BALIK TÜKETİN

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, "Kış hamileleri haftada bir porsiyon balık tükettiğinde, kemik ve diş gelişimi için önemli bir yere sahip olan D vitamini ihtiyacını karşılayabiliyor. Haftada üç porsiyon balık tüketmeniz ise et veya tavuğa göre çok daha sağlıklı bir beslenme seçimi olacaktır" diyor.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE UZUN SÜRE KALMAYIN

Kış mevsimi, grip mevsimi… Ülkemizde kuş ve domuz gribi salgını var. Soğuk algınlığı ya da gribe yakalanmamak için bu aylarda kapalı ve kalabalık mekanlarda uzun süre kalmamalısınız. Yürüyüşlerinizi bu tarz alanlarda yapmamalısınız. Grip salgınının olduğu bu mevsimde tokalaşmak, öpüşmek riski artırdığından dikkatli olunmalı ve yakın temastan kaçınılmalı. Yürüyen merdiven gibi yerlere temas ettikten sonra ellerinizi yıkamalısınız.

YÜRÜYÜŞÜNÜZÜ MÜMKÜNSE AÇIK ALANDA YAPIN

Hamilelik için en uygun egzersiz yürüyüş olsa da kış mevsiminde dışarıda spor yapmak hava koşullarına bağlı olarak pek mümkün olamayabiliyor. Ancak sporunuzu ihmal etmeyin. Yürüyüşünüzü eğer hava koşulları uygunsa, yerler ıslak, kaygan, karlı veya buzlu değilse; 15 dakika da olsa dışarıda yapmaya çalışın. Kendinizi eve hapsetmeyin. Ancak kirli havada dışarı çıkmayın, buna mecbursanız mutlaka maske ya da mendil kullanın. Çünkü kirli hava, anne ve bebekte toksik etki ile enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Dışarıya çıkamıyorsanız evde ya da spor salonunda yürüyüş bandında yürüyüş, yoga veya pilates yapabilirsiniz.

DÜŞMEMEYE ÇALIŞIN

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, "Kışın hamile olmanın yaz mevsimine göre en büyük dezavantajı; hava koşullarından dolayı ıslak, kaygan veya buzlu zeminlerde düşmektir. Böyle günlerde ayakkabılarınızın kaygan tabanlı olmamasına, tutunarak yürümeye veya yanınızda birilerinin olmasına biraz daha fazla özen gösterin. Karlı havada çok mecbur kalmadıkça evden çıkmayın" diyerek anne adaylarını uyarıyor.

EVDE GRİPLİ VARSA AYNI ODADA DURMAYIN

Evde eşiniz veya çocuğunuz gripli ise; yakın temastan kaçının. Aynı masada yemek yemeyin, aynı odada uyumayın. Kısacası aynı havayı solumamaya özen gösterin. Evinizi sık sık havalandırın, ellerinizi sık sık yıkayın ve havlunuz mutlaka ayrı olsun. Gripli kişilerle aynı ortamda bulunmanız gerektiğinde maske takmalarını rica edin.

TOPLU TAŞIMA ARACI KULLANMAK ZORUNDAYSANIZ MASKE TAKIN

Hamilelik süresince işe gitmek veya toplu taşıma aracı kullanmak zorunda kalırsanız; özellikle grip salgınının olduğu şu günlerde ağzınızı maske, mendil veya atkı ile kapatın. Gripli kişilerle yakın mesafede bulunmamaya özen gösterin. Çalıştığınız ofiste gripli kişiler varsa, aynı şekilde kendinizi korumaya özen gösterin.

YATAK ODANIZI HAVALANDIRIN VE NEMLENDİRİN

Sabah uyandığınızda ve gece yatmadan önce yatak odanızı havalandırın. Kış günü havasız ve nemsiz bir ortamda uyumak iyice güçleşecektir. Uyku sorunu yaşayan anne adayları ıslak bezler ya da odayı nemlendirecek özel cihazlarla kaloriferlerin kuruttuğu odaların havasını nemlendirmelidir.