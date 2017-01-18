Kış Gençlik Kampları Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Kış Gençlik Kampları, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte başlıyor. Birbirinden farklı beş temanın belirlendiği kış kampları gençleri bekliyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl olduğu gibi 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi yarı yıl tatilinde de gençlere yönelik olarak Kış Gençlik Kampları düzenliyor. Samsun, Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Osmaniye'de gerçekleştirilecek kamplarda birbirinden farklı etkinlikler ve kültürel faaliyetler yer alacak.



Gençlerin tatil zamanlarını kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmeleri amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen Kış Gençlik Kampları, 22-27 Ocak ve 29 Ocak-3 Şubat tarihlerinde iki dönem halinde düzenlenecek.



Kitap Okuma Kampı



Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampında düzenlenecek olan Kitap Okuma Kampında gençler bir kitabı okuyacak ve kampın sonunda kitabın yazarı ile bir araya gelme fırsatı yakalayacak. Güncel konuların da ele alınıp tartışılacağı kampta ayrıca sportif faaliyetler de gerçekleştirilecek.



Kariyer Kampı



İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile Kırşehir Kaman Gençlik Kampında Kariyer Kampı yapılacak. Kamp boyunca, gençlere yönelik olarak paintball, okçuluk, halk oyunları, tiyatro gibi aktiviteler yapılarak kamp döneminin çok daha keyifli geçirilmesi sağlanacak.



Bağımlılıkla Mücadele Kampı



Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde, gençleri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Kampı gerçekleştirilecek. Kamp boyunca düzenlenecek sportif ve kültürel faaliyetlerle, uyuşturucunun ne denli büyük ve hayatı zehir eden tehlikeler taşıdığı gençlere aktarılacak.



Siyer Kampı



Gençlerin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hayatını daha iyi anlamaları için Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampında Siyer Kampı düzenlenecek. Kampta Hz. Peygamber'in örnek hayatı, ümmeti için nasıl mücadele ettiği ve gençlere duyduğu sevgi anlatılacak. Kamp boyunca ayrıca birbirinden farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek.



Sosyal Uyum Kampı



Gençlik ve Spor Bakanlığının UNİCEF ile yaptığı işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen 'Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı' projesi kapsamında, 'Ver Elini Kardeşim' sloganıyla sosyal uyum kampı düzenlenecek. Antalya Duacı Kampında düzenlenecek kış kampında, rutin kamp aktivitelerinin yanı sıra, milli-manevi değerler eğitimi, maneviyat eğitimi, sosyal uyum eğitimi gibi eğitsel faaliyetler de yeralacak. - ANKARA