Kış geldi, Karnıyarığın Yerini 'Nohut+Ispanak' Aldı!

Ev sıcaklığından vazgeçemeyenler hafta sonu siparişlerini artırıyor. Yemek tercihlerinde ise bu kış yine çiğ köfte zirveye yerleşti. Onu çorbalar, ev yemekleri, börekler ve tatlılar izledi. Çorbalarda işkembe ve tavuk suyunun siparişleri iki katına çıktı, ev yemeklerinde de kuru fasulye siparişleri ikiye katlanırken, patlıcan yemeklerinin yerini ıspanak ve nohut yemekleri aldı.

Soğuk havalar, karlı günler derken kış gelince hayatımızın ritmi değişiyor. Bu değişim yemek alışkanlıklarımıza ve elbette ki Yemeksepeti siparişlerine de yansıyor. Yazın akşam yemeği siparişleri 19.00-20.00 saatleri arasında zirve yaparken kışın bu yoğunluğun gerileyerek saat 18.00-19.00'a kaydığı görülüyor.

HAFTA SONU EV SICAKLIĞINDAN VAZGEÇMİYORUZ

Kış aylarında hafta sonu siparişleri de artış gösteriyor. Kullanıcılar soğuk havalarda ev sıcaklığından vazgeçmiyor ve yemeklerini eve söyleyerek keyif yapmayı tercih ediyor. Bu yıl Cumartesi – Pazar verilen siparişlerin hafta genelindeki oranları yaz aylarına göre yüzde 15 arttı.

ÇİĞ KÖFTE BU KIŞ DA ZİRVEDE

Yemek tercihlerimizde bu kışın favorileri yine çiğ köfte, çorbalar ve ev yemekleri oldu. Nefis acısıyla içimizi ısıtan çiğköfte, siparişlerini, yaz aylarına göre ortalama 2,5 katına çıkardı. Sonbahar aylarına göre ise yüzde 75 artırdı.

ÇORBALARDA KIŞ MODASI: TAVUK SUYU VE İŞKEMBE

Çorbalar ise siparişlerini sonbahara göre yüzde 70 artırdı. Her daim zirvede olan mercimek ve ezogelinin yanı sıra, tavuk suyu ve işkembe çorbası daha çok tercih edilmeye başlandı. Bu iki lezzetin de sipariş oranları 2 katına çıktı.

KARNIYARIĞIN YERİNİ NOHUT VE ISPANAK ALDI

Ev yemekleri içerisinde ilk sıradaki kuru fasulye, kışın siparişini 2 katına çıkararak yerini korudu. Yaz ve sonbahar döneminde mutlaka ilk üçe giren karnıyarığın yerini ise, kış aylarının gelmesiyle birlikte nohut ve ıspanak yemekleri aldı. Bu iki lezzetin sipariş oranı yüzde 70 oranında arttı.

BÖREK VE TATLI ARTTI, SALATA AŞKI İLKBAHARA KALDI

Kışın enerjiye muhtaç bünyelerimiz tatlı ve karbonhidratlara da daha çok ihtiyaç duyuyor. Bu doğrultuda bu kış da börek ve tatlı siparişleri yüzde 50'ler seviyesinde artış gösterdi. Sert hava koşullarında salata ve light ürünlerin siparişleri ise düşüş yaşadı.

Kaynak: yemeksepeti.com

