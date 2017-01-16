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Çocukların kızaklarla kayması

Levent Özcan'ın konuşması

Furkan Akduman'ın konuşması

Karda kayan çocuklar Kış en çok çocukları sevindirdi

MUŞ - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kar yağışına en çok çocuklar sevindi.