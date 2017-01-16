GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Çocukların kızaklarla kayması
Levent Özcan'ın konuşması
Furkan Akduman'ın konuşması
Karda kayan çocuklar Kış en çok çocukları sevindirdi
MUŞ - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kar yağışına en çok çocuklar sevindi.
Kış En Çok Çocukları Sevindirdi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Çocukların kızaklarla kayması Levent Özcan'ın konuşması Furkan Akduman'ın konuşması Karda kayan çocuklar Kış en çok çocukları sevindirdi MUŞ - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kar yağışına en çok çocuklar sevindi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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