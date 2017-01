Kış Aylarının Vazgeçilmezi: Balkabağı

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, kış aylarının vazgeçilmezi balkabağının iyi bir c vitamini kaynağı olduğunu söyledi. Kandıralı; "Kabak yüzde 90 sudan oluşur. Lif içeriği yüksek ve kalorisi düşüktür. 1 bardak haşlanmış, süzülmüş, pişmiş, tuzsuz kabak 49 kaloridir. 2 gram protein, 12 gram karbonhidrat ve 3 gram diyet lifi içerir. İyi bir C vitamini kaynağıdır." dedi.



Hastalıklara karşı savaşan bütün besin öğelerinin (potasyum, pantotenik asit, magnezyum, C ve E vitamini, demir, çinko, selenyum, kalsiyum, niasin ve folat ) içerdiğini anlatan Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, "Kabağın parlak turuncu rengi onun önemli bir antioksidan olan beta karotenden zengin olduğunu gösterir. Beta karoten bitki karotenoidlerinden biridir ve vücutta A vitaminine dönüşür. A vitaminine dönüşümüyle beta karoten sağlık için önemli fonksiyonları gerçekleştirir. Mevcut çalışmalar beta karoten içeren zengin bir diyetin bazı kanser türlerine ( akciğer, kolon, mesane, serviks, meme, cilt ) yakalanma riskini azaltabildiği ve kalp hastalığına karşı koruma sağladığını göstermiştir.



Beta karoten diğer hastalıkların yanı sıra katarakt ve yaşlanmanın getirdiği dejeneratif (dokuların normal yapılarının bozulup, fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmesi ) etkilerin oluşum riskini azaltmaktadır.



Diğer beta karoten kaynakları: Havuç, kabak, brokoli, tatlı patates, kayısı ve yeşil yapraklı sebzelerdir. A vitamininden zengin besinleri günde 1-2 porsiyon tüketmek yeterlidir . Aşırı tüketimi derinin renginin sarı/turuncuya dönmesine neden olur." şeklinde konuştu. - ERZURUM