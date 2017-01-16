Kış Aylarında Cilt ve Deri Bakımı

Bitlis Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, kış aylarında cildin özel bir bakım istediğini söyledi.



Kış aylarında derinin birçok olumsuz faktörle karşılaştığını ifade eden Bağlam, bu nedenle kuru ve sıfırın altında olan havalarda cildin özel bir bakım istediğini söyledi. Bağlam, "Kuru hava, sıfırın altına düşebilen hava sıcaklığı, rüzgar, yünlü ve sentetik giysiler, kapalı ortamlarda aşırı ısı ve nemin azalması bunlar arasında sayılabilir. Bu nedenle kış aylarında cildimiz özel bir bakım ister. Kış döneminde vücudumuzun açıkta kalan el ve yüz gibi bölgelerinde kuruluk, kabuklanma ve kızarıklık daha sık gözlenirken, vücudun kapalı bölgelerinde ise yünlü ve sentetik giysilere bağlı egzama problemi artmaktadır. Bu gibi problemlerin önlenmesinde alınabilecek basitçe önlemler etkili olacaktır. Kış aylarında cildimizin nemlendirici ihtiyacı artar. Özellikle banyo sonrası uygun nemlendiricilerin sürülmesi daha etkili olacaktır. Bazı temizlik ürünleri kışın zaten kuru olan cildimizi daha da kurutabilir. Bu yüzden krem ya da yağlı sabunlar tercih edilmelidir. Eğer kullanılacaksa parfüm deri üzerine değil giysilere sıkılmalıdır. Maalesef güneş koruyucularının sadece yazın kullanılması gerekir gibi bir algı mevcut. Oysa özellikle karlı günlerde yansıyan güneş ışınları nedeniyle yanık olgularına rastlamaktayız. Bu nedenle güneş koruyucularına devam edilmesi gereklidir. Kozmetik bir işlem olan kimyasal peeling ile kış aylarında derinin ölü tabakasının uzaklaştırılması ve derinin yenilenmesi mümkündür. Özellikle ev kadınlarında kışın sıklığı artan önemli bir problem, ellerde kuruluk ve egzamadır. Bu nedenle vazelin, gliserin gibi içeren nemlendiriciler sıkça uygulanmalı ve ev işleri yapılırken eldiven kullanılmalıdır. Soğuk havalarda giyilen kalın çoraplar ve botlar nedeniyle ayaklarda nem ve mantar oluşumu riski artar. Kış mevsiminde pamuklu çoraplar tercih edilmeli ve ayaklar kuru tutulmalıdır. Kıştan en çok etkilenen bölgelerden biri de dudaktır. Dudaklarda kuruma, çatlama ve yarıklar sıkça görülür. Bu yüzden uygun dudak bakım ürünleri kullanılmalıdır" diye konuştu. - BİTLİS