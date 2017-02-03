Kış Aylarında Araç ve Lastik Bakımı İhmal Edilmemeli"

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), kış aylarında güvenli bir ortak trafik için sürücülere araç ve lastik bakımını ihmal etmemeleri uyarısında bulundu.



LASİD tarafından kış koşullarında araç ve lastik bakımına ilişkin yapılan açıklamada, kar ve buzda sürüş güvenliğini artıran kış lastiğinin, aynı zamanda soğuk hava koşullarında da maksimum sürüş performansı sağladığı kaydedildi.



Kış aylarında bölgesel olarak hızla değişebilen hava durumlarına dikkatin çekildiği açıklamada, kış lastiği kullananların artı 7 derece ve altındaki hava ve yol şartlarındaki ani değişimlere hazırlıklı olduğu vurgulandı.



Açıklamada, son yoğun kar yağışının büyükşehirlerde trafiği nasıl olumsuz etkilediğinin görüldüğü belirtilerek, "Kış aylarında yolda kalmamak ve ortak trafiği olumsuz etkilememek için tüm sürücülerin duyarlı olması gerekiyor. Araç ve lastik bakımı ihmal edilmemeli. Lastiğe gösterilecek özen ve araç için alınacak basit önlemlerle sürücüler hem kendi hem de trafiğe katılan herkesin güvenliğini koruyabilir." ifadelerine yer verildi.



Araç ve lastik bakımı için yapılması gerekenler



Açıklamada araç ve lastik bakımı için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:



Kış lastiği artı 7 derece altındaki sıcaklıklarda özel sırt karışımı ve tasarımı sayesinde daha güçlü yol tutuşu ve kısa fren mesafesi sağlayarak hayat kurtarır. Güvenli bir sürüş için kış lastikleri aracın dört tekerleğinde de takılı olmalı.



Kış lastiklerine aracın özelliklerine uygun şekilde doğru hava basılmalı. Akü kontrolü mutlaka yaptırılmalı. Radyatör sistemindeki suyun donmaması için mutlaka antifriz kullanılmalı.



Soğuk ve yağışlı havalarda görüş mesafesi azaldığından aşınma olasılığı yüksek olan sileceklerin bakım ve kontrolü ihmal edilmemeli. Cam yıkama sistemini sıfır dereceye kadar donmaktan koruyan ve alkol içermeyen uygun bir cam silecek sıvısı kullanılmalı.



Aracın sürüş problemleri gözardı edilmemeli. Motorun zor ilk hareket, bozuk rölanti ve avans ayarı, stop etme, düşük güç gibi sürüş problemleri iyi bir serviste giderilmeli.





Yakıt sistemindeki nemin donmasını önlemek için depoya ayda bir kez bir şişe buz önleyici katkı eklenmeli ve yakıt deposu yarıdan fazla dolu tutulmalı. Motor yağı ve yağ filtresi araç üreticisinin belirlediği kilometrelerde değiştirilmeli.



Bagajda mutlaka ilk yardım çantası, uyarı araçları, lastik onarım seti, marş kabloları, çekiş için kum veya paspas, çekme halatı, tekerlek zincirleri, el feneri, buz kazıyıcı, kar fırçası, küçük bir kürek, eldiven ve battaniye bulundurulmalı.



Kış koşullarına özel sürüş teknikleri uygulanmalı. Takip mesafesine dikkat edilmeli ve hız düşürülmeli. Savrulma ve patinajı önlemek için ani hızlanmalardan kaçınılmalı. Durmak veya yavaşlamak için vites küçülterek motor freni kullanılmalı.