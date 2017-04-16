Kırşehirliler, Referandum İçin Sandığa Gitti

ANAYASA değişikliği referandum u için yurt genelinde olduğu gibi, Kırşehir'de de vatandaşlar sandık başına gitti.



Saat 08.00'de başlayan oy verme işleminde katılımın yüksek düzeyde bulunduğu ifade edildi. İl genelinde önemli bir olay olmadı. Kırşehir Valisi Necati Şentürk, eşi Sevim Şentürk ile birlikte 16 Nisan Referandumu için oyunu kullandı. Sebahat-Osman Yalçınkaya Ortaokulu'nda 1121 numaralı sandıkta oy kullanan Vali Necati Şentürk, referandum un memlekete, millete hayırlı olmasını diledi. Şentürk, şöyle dedi:



"Referanduma ilişkin her türlü tedbiri almış durumdayız. Referandumun güvenli bir şekilde gerçekleşmesi, sonuçların güvenlik içerisinde ilgili seçim kurullarına intikal ettirilmesi ve seçmenin hür iradesiyle oy kullanması maksadıyla her türlü tedbirler alındı. Ahilerin evlatları Kırşehirliler demokrasi kültürüne sahiptirler. Emniyet ve asayişi ihlal edici herhangi bir olayın meydana gelmeyeceğine inanıyorum. Sonuçları büyük bir olgunlukla karşılamak gerekmektedir. Sonuç ne olursa olsun halkımızın iradesidir ve bu iradeye herkesin saygı duyması gerekir. Hiç kimsenin de bu sonuçları istismar etme gibi bir yetkisi ve hakkı yoktur."



