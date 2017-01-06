Kırşehirli Öğrencilerin Teog Başarısı

Kırşehir'de 10 öğrencinin Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) 120 sorunun tamamını çözerek Türkiye genelinde derece elde ettiği bildirildi.



Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2016-2017 Merkezi Ortak Sınav Değerlendirmesi sonuçlarına göre Kırşehir'in ciddi bir başarı yakaladığı ifade edildi.



İl genelinde 10 öğrencinin 120 sorunun tamamını çözerek, Türkiye derecesi elde ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Puan ortalamalarına bakıldığında, ilimizdeki yükselişin artarak devam ettiği görülmektedir. İlimizin bu başarısında emeği geçen tüm taraflara minnet ve şükranlarımızı ifade ediyor, başarının devamını diliyoruz." denildi.



Açıklamada, 120 sorunun tamamını doğru çözerek derece elde eden öğrencilerin isimleri ise şöyle sıralandı:



"Cumhuriyet Ortaokulundan Selenay Güneş, Ayşenur Doğaner, Boran Kılıç, Cacabey Ortaokulundan Zeynep Nil Çelik, Zeynep İrem Tunç, Nazlıgül Akkuş, Vali Mithat Saylam Ortaokulundan Rabia Gül Toktaş, Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulundan Mehmet Koca, Kaman Şehit Bayram Kara Ortaokulundan Fahrettin Efe İlanbey, Mucur Hürriyet Ortaokulu Tuğba Gül."