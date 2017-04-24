Kırşehirli Öğrenciler Çanakkale Şehitleri İçin Belgesel Çekti

Kırşehirli öğrenciler Çanakkale Şehitleri anısına 'Diriliş Çanakkale' adlı belgesel çekti.



Boztepe İlçesi Gazi Osman Öztürk Ortaokulu öğrencileri, Çanakkale'ye giderek Çanakkale Şehitleri anısına belgesel çekti.



Ortaokul öğretmeni Şenol Dönmez tarafından hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, okul tarihine kalacak bir yapıt hazırladı. Altı aylık bir ön hazırlıkla yapılan çekimlerde vatan ve bayrak sevgisi anlatıldı.



Yaptıkları proje ile meşakkatli bir süreci başarı ile geçtiklerini ifade eden Şenol Dönmez, şunları kaydetti;



"Çalışma süreci yaklaşık 6 ayı buldu. Ön hazırlık aşaması uzun sürdü. Çocukların metinleri ezberlemesi ise ayrı bir süre aldı. Çanakkale'de çekimleri yaptık. Meşakkatli bir süreçti ve başarıya ulaştık." - KIRŞEHİR