Kırşehir Tso'da Türk Eximbank Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kırşehir Ticaret Odası'nda (TSO), Türk Eximbank bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, oda binasındaki toplantıda Türk Eximbank Ankara Bölge Müdürlüğü Sigorta Müdür Yardımcısı Özlem Aydın ve krediler uzmanı Gizem Alyazıcı Kılıç, esnaf ve iş adamlarını bilgilendirdi.



Kısa, orta ve uzun vadeli krediler, sigorta programlarının başvuru aşamasından itibaren işleyişi ve içeriği anlatılarak, reeskont kredileri, İhracata yönelik işletme sermayesi kredisi, ihracata yönelik yatırım kredisi, KOBİ-ihracata hazırlık kredisi ve kısa vadeli ihracat kredisi sigorta programları gibi konularda izlenecek yollar aktarıldı.



Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bilgilendirme toplantısı için Türk Eximbank Ankara Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.