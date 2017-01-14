Kırşehir Öğrenci Meclisi Toplantısı

Kırşehir'de 16 bin 250 öğrenciyi temsil eden, öğrenci meclisi toplandı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Yardımcısı Emre Şahinci, 45 okuldan temsilcilerin yer aldığını belirtti.



Okul temsilcilerinin il temsilcilerini seçtiğini ve kentte yapılan çalışmalar konusunda öğrencilerin de katılım sağlamasının önemine işaret eden Şahinci, şunları kaydetti:



"Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarındaki tüm öğrenci arkadaşlarınızı siz temsil ediyorsunuz. Sizler seçilmiş insanlarsınız ve onlar adına buradasınız. Siz onların eli, ayağı, gözü, kulağı. Amacımız Belediyemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol esasları çerçevesinde sizlerin bu yerel yönetime katılmanız, ülkemizdeki demokrasi anlayışının daha da güçlenmesi açısından son derece önemli olacaktır."



Çeşitli komisyonlara üye seçiminin ardından belediye yetkilileri toplantıya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.