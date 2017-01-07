Kırşehir Kent Konseyi Toplandı

Kırşehir Kent Konseyi genel kurul toplantısını yaptı.



Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantıda konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Ahiler diyarı Kırşehir'in bölge illeri arasında en canlı, en hareketli, en sosyal il olduğunu ve kültürel faaliyetlerin en fazla yapıldığı yer olduğunu söyledi.



Kırşehir'in zengin bir kültüre ve manevi mirasa sahip olduğunu vurgu yapan Şentürk, "Ahiler, kurdukları orta sandıkla, iflas eden esnafa yardım ederlermiş. Böylesine büyük bir medeniyet olan Ahiliğin memleketi Kırşehir her şeyiyle bir marka şehir olma yolunda ilerliyor. Marka kent olmak için de kent kültürünün oluşması gerekir. Kırşehir modern bir kenttir. Biz de vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için hizmetler yürütüyoruz. Bu duygularla, Kırşehir Kent Konseyi'ne çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.



Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de Kırşehir'de günübirlik değil, ileriye dönük yatırımlar yapıldığını, kent konseyinin de çalışmalarıyla her zaman yol gösterici olduğunu aktardı.



Toplantıya, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile konsey üyeleri katıldı.