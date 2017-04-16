Kırşehir İl Merkezinde 41 Bin 104 Seçmen Evet 41 Bin 383 Seçmen İse Hayır Dedi

Anayasa değişikliği için yapılan referandum da Kırşehir'de sandıkların açılması ile oy sayım işlemi tamamlandı.



Halk oylaması için il genelinde kurulan 624 sandıkta sabah saat 8.00' da başlayan oy kullanma işlemi 17.00' da sona erdi.



Kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehir'de;



İl Merkezinde seçmenlerin 41 bin 104'ü evet derken 41 bin 383 seçmen ise tercihini hayır oyundan yana kullandı. - KIRŞEHİR