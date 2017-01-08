Kırşehir İçin Meteorolojik Uyarı

Kırşehir'de yoğun kar yağışı, soğuk hava ve kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.



Kırşehir Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde bugün yağmurla karışık kar şeklinde başlayacak yağışların, akşam saatlerinden itibaren gece boyunca etkili kar yağışı şeklinde devam etmesinin beklendiği belirtildi.



Yağışlarla birlikte hava sıcaklığında da 10-15 derece düşüş yaşanmasının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, rüzgarın da zaman zaman kuvvetli eseceği, vatandaşların ve ilgililerin çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.