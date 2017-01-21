Kırşehir'e Gümrük Müdürlüğü Kurulması

AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Kırşehir'e Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması ile ticarette hareketlilik olacağını bildirdiler.



Milletvekillerinin yaptıkları ortak açıklamada, resmi gazetede yayınlanan kararname ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak Kırşehir Gümrük Müdürlüğü'nün kurulduğu kaydedildi.



Kırşehir'e kurulacak Gümrük Müdürlüğü ile ticarette ciddi bir hareketlilik olacağına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak Kırşehir Gümrük Müdürlüğü kurulmuştur. Kırşehir'e kurulacak Gümrük Müdürlüğü ile ihracat yapan firmalar gümrük işleri için başka illere gitmek veya il dışından yapılan gümrükleme işlemleri için aracı firmalara bağlı kalmak zorunda olmayacaklar. Kırşehir'e ticarette önemli bir hareketlilik olacaktır."