Kırşehir'den Haleplilere Yardım Devam Ediyor

Vali Necati Şentürk, il genelinde başlatılan kampanya kapsamında kurulan Haleplilere Yardım Kabul Merkezi'ni ziyaret etti.



Nasuh Dede Mahallesi'nde İl AFAD Müdürlüğü binası yakınındaki merkezi ziyaretinin ardından bir açıklama yapan Şentürk, Kırşehir'in mazlumlara yardım gönderen illerin başında geldiğini söyledi.



Sofrası ve kapısı mazlumlara her zaman açık olan Ahiler diyarı Kırşehir'in kampanyaya duyarsız kalmayacağına inandığını belirten Vali Şentürk, zor günler geçiren Halepliler için yardım kampanyası başlattıklarını ifade etti.



Şentürk, "Soydaşlarımızın, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla yardım kampanyası başlattık. Yardımlar, bu merkezde toplanacak ve ilçelerden gelenlerle beraber tırlarla yola çıkaracağız. Türk milleti, tarih boyunca mağdurlara, zulme uğramışlara kucak açmış, yardım etmiştir. Ahiler diyarı Kırşehir'de de evinden, yurdundan ayrılmış yetimlere, dullara, hastalara, mazlumlara yardım toplayıp göndereceğiz." dedi.



Kırşehirlilere yardımlarından dolayı teşekkür eden Şentürk, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ticaret Borsası da kampanya kapsamında 370 adet battaniye topladı. Toplanan yardımlar için makbuz kesiliyor. Ayrıca, yapılan yardımlarda gıdaların uzun süre dayanıklı olmasına, giyeceklerin de temiz ve kullanılmamış olmasına dikkat edilmelidir. Nakdi yardım yapmak isteyenler de kampanya için açtığımız banka hesap numarasına yardımlarını yapabilirler." diye konuştu.



Vali Şentürk, Haleplilere Yardım Kabul Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.