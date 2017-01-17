Kırşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, sağlık çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü daha tutuklandı.



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında yönetici, doktor, ebe ve hemşirelerin de bulunduğu 40 şüpheliden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan C.E, M.A. ve T.D. tutuklandı, Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Şenol Soykan, E.E. ve C.İ. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği bünyesindeki kurumlara yönelik 10 Ocak'ta başlatılan operasyonda, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Alpaslan Kuş, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Necati Yılmaz, Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Şenol Soykan'ın da aralarında bulunduğu 40 şüpheli, farklı tarihlerde gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerden 31'i daha önce adliyeye sevk edilmiş, 23'ü tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.