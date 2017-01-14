Kırşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, sağlık çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 9'u daha adliyeye gönderildi.



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında yönetici, doktor, ebe ve hemşirelerin de bulunduğu 40 zanlıdan 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kırşehir Adliyesine sevk edilen zanlılar, güvenlik önlemleri eşliğinde içeri alındı.



Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği bünyesindeki kurumlara yönelik 10 Ocak'ta başlatılan operasyonda, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Alpaslan Kuş, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Necati Yılmaz, Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Şenol Soykan'ın da aralarında bulunduğu 40 kişi farklı tarihlerde gözaltına alınmıştı.



Zanlılardan 10'u, dün adliyeye sevk edilmiş, 8'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.