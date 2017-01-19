Kırşehir'deki Fetö'cü Din Görevlileri Davası

Kırşehir'de, din görevlilerine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 7'si tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde dun başlayan duruşmanın ikinci celsesine, 5 tutuklu ve 16 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından tutuksuz sanıkların ifadeleri alındı.



Eski Kırşehir Müftüsü M.B, 41 yıldır çeşitli il ve ilçelerde müftü olarak görev yaptığını belirterek, 2014 başında yaş haddinden emekli olduğunu, memleketi Samsun'a dönerek burada İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanlığı görevini yürütmeye başladığını söyledi.



Kırşehir'de görev yaptığı 2009-2014 yıllarında FETÖ mensuplarıyla hiç bir ilgisinin olmadığını ileri süren M.B, örgütün faaliyetlerine karşı yurt yapılması ve öğrencilerin yetiştirilmesi için gayret gösterdiğini belirtti.



Mahkeme başkanının, tanık ifadelerini okuyarak, FETÖ ile irtibatlı bir şirkette toplantıya katılıp katılmadığını sorması üzerine M.B, "Kırşehir'de göreve başladığımda 2-3 aylık müftü iken hayırlı olsun ziyaretine gelenler oldu. Ben de iadeyi ziyaretlerde bulundum. Bir seferinde ziyaret yapacağım kişilerin bir reklam şirketinde olduklarının söylenmesi üzerine ben de orada ziyaretimi yaptım. Hiç bir toplantılarına katılmadım." dedi.



Soruşturma başladığında Samsun'daki evinde arama yapıldığını ve FETÖ'ye ait herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığını öne süren M.B, mahkeme başkanının, FETÖ ile irtibatlı kişilerle Mısır gezisine katılıp katılmadığını sorması üzerine de "Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan izin aldıktan sonra Mısır'a şahsi olarak gittim. Ziyarete katılanlar arasında farklı sektörlerden insanlar da vardı. Hain örgütle irtibatlı olanlar var mıydı, bilmiyorum." ifadesini kullandı.



M.B, FETÖ ile irtibatlı kişilerle telefon görüşmelerinin HTS kayıtlarına yansımasının hatırlatılması üzerine, sözü edilen telefonun müftülüğe ait resmi numara olduğunu, o görüşmelerin kendisi emekli olduktan sonra yapılmış olabileceğini ifade ederek, mahkemeye belge sundu.



Tutuksuz sanıklar H.K, İ.D, H.P, K.E, H.Y ve M.Y de 17-25 Aralık sürecinden önce FETÖ ile irtibatlı toplantılara katıldıklarını ancak bu süreçten sonra ilişkilerini kestiklerini öne sürdü.



Ara verilen duruşmaya, diğer sanıkların dinlenmesiyle devem edilecek.