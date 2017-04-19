Kırşehir'deki "Bylock" Operasyonu

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan eski kamu personeli S.K, Y.B. ve R.A. ile FETÖ'ye yakın okullarda görev yapan eski öğretmen B.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.