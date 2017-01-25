Kırşehir'de Yeraltı Şehirleri ve Mağaralar Turizme Kazandırılacak

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, kentte bulunan yeraltı şehirleri ve mağaraların yapılacak düzenlemeler ile turizme kazandırılacağını bildirdi.



Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ile kentteki mağara ve yeraltı şehirlerinin son durumları ve yapılacak çalışmalar hakkında görüştüğünü belirtti.



Kentteki Kalehöyük, Çağırkan'daki Kalehöyük ile Yassıhöyük kazıları ve Dulkadirli İnlimurat yeraltı şehri, İnlidağ Mağarası çalışmalarının yapılması ve kapalı bölümlerin açılmasının ardından bu alanların turizme kazandırılacağını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:



"Kırşehir merkez i·lçeye bağlı Dulkadirli köyünde bulunan Dulkadirli İnlimurat Yeraltı Şehri'nin kapalı olan kısımlarının yeniden açılması ve çevre düzenlemelerinin yapılabilmesi için ödenek talebinde bulunduk. Kaman Ömerhacılı köyü sınırlarında yer alan ve geçmişte yaşam alanı olarak kullanıldığı öğrenilen İnlidağ Mağarası'nın turizme açılması için görüşlerimizi söyledik. İçinde sarkıt, dikit ve arkeolojik havuzlar bulunan mağaranın, kazı çalışmaları, aydınlatma ve çevre düzenlemesinin yapılarak turizme kazandırılması planlıyoruz. Merkezdeki Kalehöyüğü, Çağırkan'daki Kalehöyüğü ve Yassıhöyük kazı çalışmaları devam ediyor. Hashöyük bölgesinde Üçayak Kilisesi, Dulkadir İnlimurat Yeraltı Şehri ve başka yeraltı şehirleri bulunmakta. Bu alan bölgenin potansiyeli açısından bir çekim merkezi olacak. Aynı zamanda buranın kampüs alanına dönüşmesi için de çalışmalarımız devam ediyor."