Kırşehir'de Umuma Açık İş Yerlerine Kamera Zorunluluğu

Kırşehir'de umuma açık iş yerlerine güvenlik kamerası takma zorunluluğu getirildi.



Kırşehir Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kırşehir Valiliği kent merkezinde suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılık ve suçların aydınlatılması amacıyla umuma açık alanlar ve eğlence yerlerine kamera takılması zorunluluğu getiren karar aldı.



İl genelinde faaliyet gösteren genel kolluk kuvvetlerinin denetimi dahilinde umuma açık alanlar ve eğlence yerlerine, 30 gün süreli kayıt edebilme özelliği olan, görüntü kalitesi yüksek, suç ve suçlu ile mücadele, suç oluştuktan sonra faillerin tespiti ve delillerin bulunması konusunda belirleyici olması için kamera takılması kararlaştırıldı.



Kararda, "Kamera takma zorunluluğu, Kırşehir'de banka, bankamatik, benzin istasyonu, lokanta, alışveriş merkezleri, otogar, kuyumcu, döviz büroları, iş hanları, büyük marketler, oteller ve dinlenme tesisleri, sanayi siteleri, internetkafeler, özel okullar, semt pazarları, araç kiralama şirketleri, oto galericiler, büyük yerleşim siteleri, sebze ve meyve komisyoncuları, para ve değerli evrak dolaşımının olduğu özel kurum ve kuruluşlar, minibüs ve taksi durakları, eczaneler, özel sağlık kuruluşları, spor tesisleri, oyun salonu, bar, birahane, gazino, disko, diskotek, pavyon ile ruhsatlı umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, gübre satış alanları, LPG ve tüp gaz satışı ile proteknik madde satan iş yerlerini kapsar." ifadesine yer verildi.



Kararda, güvenlik kameralarının tarih ve saat ayarlarının güncel tutulması gerektiği hatırlatılarak, buna uymayan özel işletmeler hakkında Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapılacağı duyuruldu.



Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alınan kararı ilgili yerlere tebliğ etmeye başladı.