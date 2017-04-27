Kırşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Kılıçözü Sanayi Sitesinde yedek parça esnaflığı yapan motosiklet sürücüsü geçirdiği kaza da hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre M.S. yönetimindeki plakasız motosiklet, Güldiken Mahallesi Güneykent evleri bölgesinde devrildi.



Çevrede bulunanların 112 ekiplerini araması ve polisin de kaza yerine gelmesi sonrası Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR