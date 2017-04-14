Kırşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Toklumen köyüne doğru seyreden Musa K. idaresindeki plakası alınamayan otomobil, Sıdıklıortaoba köyü yakınındaki virajda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Araçta bulunan ve olay yerinde yaşamını yitiren Aliye Kalaycı'nın cesedi hastane morguna götürüldü.



Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Musa K. ise sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.