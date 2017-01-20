Kırşehir'de tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Avukat Esra Demirbaş'ın (27) kullandığı 06 ZZG 71 plakalı otomobil, Kırşehir-Kayseri karayolunun 37. kilometresinde refüje çarpıp karşı şeride geçerek Ali Topçu idaresindeki 50 BB 897 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekiler ve 112 Acil Servis ekibinin yardımıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan Demirbaş, Mucur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Demirbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kırşehir'de Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Kırşehir'de tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Kırşehir'de tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
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