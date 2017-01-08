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Kırşehir'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Kırşehir'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Kırşehir’de dün geceden itibaren şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitime ara verildi.

Kırşehir'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Kırşehir'de dün geceden itibaren şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitime ara verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Kırşehir'de taşımalı eğitime dün geceden itibaren şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. - KIRŞEHİR

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