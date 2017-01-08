Kırşehir'de dün geceden itibaren şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitime ara verildi.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Kırşehir'de taşımalı eğitime dün geceden itibaren şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. - KIRŞEHİR
Kırşehir'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli
Kırşehir’de dün geceden itibaren şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitime ara verildi.
Kırşehir'de dün geceden itibaren şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitime ara verildi.
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