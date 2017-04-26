Kırşehir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kırşehir'de kavga eden iki kardeşten birinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu caddede yürürken saçma isabet eden 2 kişi yaralandı.



Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir resmi kurum önünde karşılaşan H.H ile kardeşi M.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H, yanında getirdiği av tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, caddede yürüyen O.K. ve F.A'ya isabet etti.



Yaralanan 2 kişi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan O.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Otomobille Boztepe ilçesi istikametine kaçan H.H, polis ekiplerince yakalandı.



Soruşturma sürüyor.