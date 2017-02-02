Kırşehir'de Sağlık Turizmi

Karakurt Kaplıcalarının sağlık turizmine kazandırılması için termal tesis yapım sözleşmesi imzalandı.



Kırşehir Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Necati Şentürk, Karakurt Kaplıcalarının hizmete açılmasıyla kentteki sağlık turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.



Kırşehir'in sahip olduğu zengin termal kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:



"Yeni yapılacak Karakurt Kaplıcası, yap işlet devret projesiyle hazırlandı. Şirket, kaplıcayı 25 yıl süreyle çalıştıracak sonra yeniden İl Özel İdaresine devredecek. Kaliteli malzeme kullanılarak yapılacak otel 5 katlı ve 400 yataklı olacak. Modern bir otelde ne varsa bu kaplıcada da o imkanlar fazlasıyla olacak. Otelde verilen hizmetler her kesimden vatandaşımıza hitap edebilecek. Yazın kullanılabilecek açık yüzme havuzları da olacak. Kaplıcanın karşı tarafından bulunan Roma Hamamının da otel ile birlikte hizmete açılmasını planlıyoruz. Projenin iki yılda tamamlanmasını hedefliyoruz."