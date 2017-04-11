Kırşehir'de Referandum İçin Tüm Tedbirler Alındı

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, 16 Nisan'da yapılcak referandum için kentte her türlü güvenlik tedbirinin alındığını belirtti.



Vali Şentürk, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak, seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.



Kent merkezi, ilçe köye ve beldelerde 420 polis ile 308 jandarmanın görev yapacağını dile getiren Şentürk sözlerini şöyle sürdürdü:



"Anayasa değişikliği halk oylamasında il genelinde 624 sandıkta 162 bin 533 seçmen oy kullanacak. Seçimin güvenliğini sağlamak üzere toplam 728 jandarma ve polisimiz görev yapacak. Güvenlik kuvvetlerimize 133 araç tahsis edildi. Seçim güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri almış durumdayız. Hiç kimsenin endişe etmesine gerek yoktur.



Seçmenlerimiz hür iradeleriyle gidip oylarını kullansınlar. Mutlaka oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirsinler. Seçmen iradesini fesada uğratmak isteyen olursa onlarla en ağır şekilde mücadele etmek için de tedbirlerimizi almış durumdayız. İlimizde inşallah böyle bir durum olmayacaktır. Geçmiş seçimlerde de bir kaç münferit hadise hariç bir olumsuzluk yaşanmamıştır."



Şentürk ayrıca Kırşehir'de halk oylamasına yüzde 80'lerin üzerinde bir katılım beklediklerini de sözlerine ekledi.