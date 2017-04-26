Kırşehir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü
Kırşehir'de kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırşehir'de kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kılıçözü Sanayi Sitesinde yedek parça esnaflığı yapan Metin Sarı (43) idaresindeki plakasız motosiklet, Güldiken Mahallesi Güneykent evleri civarında motosiklet tekerinin toprak zemine saplanması sonucu devrildi.
Dengesini kaybederek yere düşen sürücü, kafasını kaldırımın kenarına çarparak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazayı gören çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin Sarı'nın öldüğünü tespit etti.
Sarı'nın cenazesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayın ardından hastaneye gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.