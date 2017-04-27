Kırşehir'de Masal Park'ta "Çocuk Şenliği" Yapılacak

Kırşehir Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Çocuk Şenliği, Masal Park alanında gerçekleştirilecek.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 3. Çocuk Şenliği'nin 30 Nisan Pazar günü Masal Park'ta yapılacağı bildirildi.



Şenlikte çocuk korosu, palyaço ve yüz boyama etkinliği, balon, resim sergisi, illüzyon ve tiyatro gösterisi, halk oyunları gösterisi ile çeşitli yarışmalar ve müzik eğlence programlarının yapılacağı belirtilen açıklamada, tüm çocukların davetli olduğu ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında planladıkları Çocuk Şenliği'nin hava muhalefeti nedeniyle pazar gününe ertelendiğini anımsattı.



Bahçeci, "Bu yıl Çocuk Şenliğimizi 23 Nisan 2015 tarihinde, çocuklarımıza hediye ettiğimiz Aşıkpaşa Masal Parkı'nda düzenleyeceğiz. Belediye olarak çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu artırmak ve kıvancımızı paylaşmak için bu sene Çocuk Şenliğimizin üçüncüsünü düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.