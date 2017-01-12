Kırşehir'de Markette Gasp İddiası

KIRŞEHİR ( AA) - Kırşehir'de, bıçak zoruyla market sahibinin parasını gasbettikleri ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.



Kervansaray Mahallesi'nde Hakan Şekertürk'e ait markete gelen 2 kişi, bıçak zoruyla etkisiz hale getirdikleri iş yeri sahibinin bin 450 lirasını alarak kaçtı.



Şekertürk, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



Polis, şüphelilerden A.Ö'yü aynı mahallede, H.D'yi ise kent merkezinde gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde bulunan para, market sahibine iade edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.