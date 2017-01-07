Kırşehir'de Kayıp Öğrenciler Aranıyor

Kırşehir'de evlerinden ayrılan 4 öğrenciden 5 gündür haber alınamadığı iddia edildi.



Kırşehir Lisesinde okuyan 2'si kız, 2'si erkek 4 öğrencinin okula gitmek üzere evden çıktıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamaması üzerine, aileler Ahi Polis Karakolu'na kayıp başvurusunda bulundu.



Kayıp başvurusu üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğrencilerin bulunması için çalışma başlattı.



Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haber alınamayan 4 öğrencinin bulunması için ülke genelindeki İl Emniyet Müdürlüklerine ve ilgili birimlere öğrencilerin fotoğraflarıyla bilgilerini gönderdi.



Öğrencilerden birinin babası Şener Arısoy, çocukların bulunmasını beklediklerini ve nereye gittikleri konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.