Kırşehir'de İslami İlimler Fakültesinin Temeli Atıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı yerleşkesinde İslami İlimler Fakültesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.



Temel atma töreninde konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Ahi Evran'ın memleketi Kırşehir'de İslami İlimler Fakültesinin kurulmasını çok istediklerini ve bugün de bunu başararak temelini attıklarını söyledi.



Kırşehir'de Tıp Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesinin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Şentürk, "Kırşehir'e geldiğim günden bu yana bu iki bölümün kent için çok büyük önem arz ettiğini söyledim. Ahi Evran-ı Veli'nin yaşadığı topraklara yakışır bu bölümler için yoğun çalışmalarımızın karşılığı olarak artık inşaatları başladı. İslami İlimler Fakültesinin kente kazandırılmasında emeği olan hayırsever Muzaffer Marşap'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise gelecek sene İslami İlimler Fakültesinin eğitim kadrosunu güçlendirerek, öğrencileriyle eğitim-öğretime hazırlamayı amaçladıklarını ifade etti.



Geçtiğimiz yıl fakülte bünyesinde Temel İslami Bilimler, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerinin YÖK tarafından onaylandığını anlatan Karakaya, "Bu fakülteyi öğrencilerimizle aktif hale getirdik. 2 yardımcı doçent, 6 da araştırma görevlimiz bulunuyor. Toplam 5 kattan oluşacak binamızda 47 öğretim elemanı odası, 22 adet sınıf, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 153 kişilik toplantı odası, 1 kütüphane ve kafeterya bulunacak. Fakültenin kurulmasında desteklerini esirgemeyen Valimiz Necati Şentürk'e ve süreci yakından takip ederek destek veren Kırşehir Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Ahi Evran Üniversitesi Camisi yanında yapılan temel atma törenine hayırsever iş adamı Muzaffer Marşap, daire müdürleri, STK temsilcileri ve üniversite personeli katıldı.