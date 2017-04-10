Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO), "Kırşehir'i hayvancılıkla dünya'ya açıyoruz" projesi çalışma toplantısı gerçekleştirildi.



TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) kapsamında Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu proje ortaklarıyla bir araya geldi.



Toplantıda, proje aşamaları, projenin ilerleme süreci, izlenecek yol haritası, planlamalar, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri değerlendirildi.



UR-GE kapsamında hazırlanan proje ile Kırşehir'de hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin şubat ayında da Paris Sial Fuarı'na katıldığı ifade edildi.