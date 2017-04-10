Kırşehir'de Hayvancılık
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO), "Kırşehir'i hayvancılıkla dünya'ya açıyoruz" projesi çalışma toplantısı gerçekleştirildi.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO), "Kırşehir'i hayvancılıkla dünya'ya açıyoruz" projesi çalışma toplantısı gerçekleştirildi.
TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) kapsamında Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu proje ortaklarıyla bir araya geldi.
Toplantıda, proje aşamaları, projenin ilerleme süreci, izlenecek yol haritası, planlamalar, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri değerlendirildi.
UR-GE kapsamında hazırlanan proje ile Kırşehir'de hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin şubat ayında da Paris Sial Fuarı'na katıldığı ifade edildi.
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