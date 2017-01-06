Kırşehir'de Haraç Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, esnaf ve iş adamlarından haraç topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.



Kentteki bazı kişilerin, kendilerinden zorla para toplandığını ileri sürerek Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müştekilerin verdiği eşkal bilgileri üzerine çalışma yaptı.



Kurulan 4 ekip, kent merkezindeki bazı iş yerlerinin güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerinden yola çıkarak zanlıları takibe aldı. Araştırmalarını tamamlayan ekipler, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Ekipler, 8 kişiyi farklı adreslerde gözaltına aldı. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 2 satır, 4 sallama adı verilen özel bıçak, 26 pompalı tüfek fişeği, 8 silah mermisi, 7 sopa, 14 demir çubuk ve bazı evraklar ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan E.Ç, L.S, M.K, M.Ş. ve A.K, tutuklandı.



Zanlıların, önceden tespit ettikleri esnaf ve iş adamlarını dolaşarak haraç topladıkları, para vermeyen kişilere ve iş yerlerine zarar verdikleri belirtildi. Tutuklanan zanlıların benzer suçlardan sabıkalarının olduğu öğrenildi.