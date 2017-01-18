Kırşehir'de Gösteri ve Yürüyüş Güzergahları Yeniden Belirlendi

Kırşehir Valiliğince kentte gösteri ve yürüyüş yerleri ile güzergahlarının yeniden belirlendiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte bu yıl gerçekleştirilecek toplantı, gösteri ve yürüyüş yerleri güzergahları, toplanma ve dağılma alanları ile afiş ve pankart asılabilecek yerlerin tespiti için çalışma yapıldığı ifade edildi.



Açıklamada, eski sanayi bölgesindeki alan, Medrese Mahallesi, Medrese Kavşağı, Neşet Ertaş ve Karakurt Bulvarları arası, Keramettin Gök ve Dr. Sadık Ahmet bulvarlarının kesiştiği alan, Kazım Karabekir ve Maşaderesi caddelerinin kesiştiği alanların miting, toplantı ve gösteri alanları olarak belirlediği kaydedildi.



Afiş ve pankartların toplantı alanının bulunduğu yerde müsait olan ağaç ve direkler kullanılarak, toplantı sonrası temizletilmek kaydıyla, toplantıya ve trafiğe engel olmayacak şekilde asılabileceği, yetkililerden izin alınması kaydıyla, belediyece yaptırılan ve kentin muhtelif kesimlerinde bulunan panoların da kullanılabileceği aktarıldı.