Kırşehir'de Fırtına Uyarısı

Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle fırtına uyarısı yapıldı.



Kırşehir Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra güney ve batı yönlerden esen kuvvetli rüzgarın cumartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtilerek, rüzgarın hızının saatte 60-80 kilometreye kadar ulaşabileceği ifade edildi.



Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.



Açıklamada, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, kar erimesi sonucu su ve sel baskınları meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.