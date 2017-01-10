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Kırşehir'de Fetö Operasyonunda Gözaltı Sayısı 19'a Yükseldi

Kırşehir'de Fetö Operasyonunda Gözaltı Sayısı 19'a Yükseldi

Kırşehir’de sabah saatlerinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri’nin de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de Fetö Operasyonunda Gözaltı Sayısı 19'a Yükseldi

Kırşehir'de sabah saatlerinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri'nin de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonda Kamu Hastaneleri Birliği'nde görevli, sağlık memuru, hemşire, doktor, teknisyen, sendika temsilcileri, 112 müdürlüğü ve genel sekreterinde aralarında bulunduğu 19 kişi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramaların ardından M.K., H.A., G.G., A.T., A.D., E.E., Ş.S., S.T., E.K., C.A., B.A., A.T., A.K., M.Ş., O.Y., N.Y., F.A., M.A., E.A. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haklarında inceleme başlatılan kişilerin ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - KIRŞEHİR

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