Kırşehir'de Fetö Duruşmasında 1 Tahliye 10 Tutuklama

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Emniyet yapılanmasının yargılandığı FETÖ/PDY duruşmasında 1 kişi tahliye edilirken, tutuksuz yargılanan sanıklardan 10'u tutuklandı.



Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 25 tutuklu 22 tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan 2'si duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.



Mahkeme heyeti yaptığı sorgulama neticesinde, tutuksuz yargılanan 22 polisten A.K.,D.Ç.,E.E.,E.K.,F.Ç.,H.A.,S.K.,M.C.,N.A.,Y.G.'nin tutuklanmasına, tutuklu yargılanan B.A.'nın ise tahliyesine, diğer 24 tutuklu sanığın da tutukluluk hallerine karar verdi.



Duruşma ileri bir tarih ertelendi. - KIRŞEHİR