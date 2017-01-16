Kırşehir'de Fetö'den 10 Kişi Tutuklandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 10'u tutuklandı.



FETÖ yapılanması içerisinde yer alan Ufuk Sağlık-Sen üyesi oldukları tespit edilerek 10 Ocak tarihinde gözaltına alınan 11 ebe, hemşire ve sağlık çalışanı bayan, emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen sağlık çalışanlarının himmet adı altında örgüte para topladıkları, toplantı ve yapılan sohbetlere eleman kazandırdıkları, kapatılan Ufuk Sağlık-Sen adlı sendikaya üye oldukları öğrenildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan Y.D., T.D., S.F., M.C., M.E., Z.K., S.Y., M.K. ve L.K. ve Ç.S. tutuklanarak E Tipi Cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR