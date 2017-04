Kırşehir'de Çocuk Derneği Kuruldu

KIRŞEHİR(AA) - Kırşehir'de Kamanlı öğrenciler tarafından çocuk derneği kuruldu.



Bilinçli ve Aktif Gençlik Derneği Başkanı ile Kaman İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mücahit Lale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 lise öğrencisi ile birlikte Kırşehir'in ilk çocuk derneğini kurduklarını dile getirdi.



Kırşehir Dernekler İl Müdürlüğüne yaptıkları resmi başvurunun kabul edilmesi üzerine derneği resmen kurduklarını aktaran Lale, derneğin farklı okullardaki 7 lise öğrencisi tarafından, gençlerin toplum faaliyetlerinde etkinleştirilmesi ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi.



Lale, şu bilgileri aktardı:



"İlk çalışmamız Kaman ve Kırşehir'de bulunan her orta öğretim okulunda kişisel gelişim, kariyer ve motivasyon seminerleri düzenleyeceğiz. Seçilme yaşının 18'e düşürülmesi de derneğimizin gündeminde olacak. Geleceğin yönetici, siyasi, girişimci ve birçok alanında yer alacak bugünün gençleri ile kendilerini geliştirmeleri için derneğimiz çatısı altında ortak hareket edeceğiz."



Dernek Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Kaman İmam Hatip Erkek Lisesi öğrencisi Kürşat Aytekin ise ağaçlandırma çalışması, huzur evi ziyareti, üyelerle kamp yapılması gibi programlarının olduğunu, şehir idarecileri, siyasi, esnaf ve vatandaşlar ile gençlerin uyumunu sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.



Bilinçli ve Aktif Gençlik Derneği üyelerini makamında kabul eden Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Kırşehir'in ilk ve tek çocuk derneği kurulduğunu belirterek, gençlerin dernek çatısı altında yapacakları her türlü faaliyete destek vereceklerini ifade etti.



Dernek, 15-17 yaş arasındaki Mücahit Lale, Kürşat Aytekin, Mehmet Karaboğaz, Abdulsamet Sarı, Muzaffer Yeşil, Burak Yumuşak, Mert Gündüz, Necla Yücel, Yusuf Furkan Güneş'ten oluşuyor.