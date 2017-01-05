Kırşehir'de Cinayet: 1 Ölü

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü.



Edinilen bilgiye göre, Akpınar köyünde yaşayan Ramazan Demir, A.Ş. ve Y.G. ile kent merkezindeki bir eğlence merkezine gitti. Bu kişiler arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.



İş yeri dışına çıkarılan 3 kişi arasında devam eden kavgada Ramazan Demir, bıçak darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.



Ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen A.Ş. ve Y.G'yi gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.